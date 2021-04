Roanne : Boubacar Touré de retour à la compétition ce vendredi contre Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Auteur d'un coup de poing à Miralem Halilovic lors de la victoire de Roanne contre les Metropolitans 92 le 30 janvier, le pivot de la Chorale Boubacar Touré (2,13 m, 25 ans) a pris 10 matches de suspension. Une sanction qu'il a fini de purger. Le Sénégalais sera ainsi de retour sur les parquets ce vendredi contre l'ESSM Le Portel pour la 30e journée de Jeep ELITE. Une belle plus value pour l'équipe de Jean-Denys Choulet qui joue sans véritable poste 5 depuis deux semaines et la blessure de Juvonte Reddic. Après 7 matches cette saison, le natif de Dakar tournait à 8,4 points à 79,5% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 1,1 contre pour 10,9 d'évaluation en 15 minutes.

Le rookie, qui s'est fait une mauvaise image avec ce coup qui a mis fin à la saison d'Halilovic, a conscience qu'il doit se refaire une bonne image. "Je regrette vraiment ce geste, rappelle-t-il dans Le Progrès. Ça ne représente pas mon caractère et l'homme que je suis en dehors du parquet."

La meilleure chose à faire pour lui sera d'aider la Chorale de Roanne à se maintenir en Jeep ELITE, sachant qu'il a d'ores et déjà prolongé pour la saison à venir.