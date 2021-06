Roanne : Deux joueurs sous contrat pour la saison 2021-2022

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Maintenue en Jeep ELITE, la Chorale de Roanne va pouvoir se préparer pour la saison 2021-2022. Deux joueurs sont sous contrat (Clément Cavallo et Boubacar Touré) a rappelé l'entraîneur Jean-Denys Choulet mardi soir après la défaite de l'équipe contre l'ASVEL (75-89). "Sylvain Francisco va faire jouer sa clause et sera à 99,9% dans un club d'EuroCup la saison prochaine", a annoncé le double-champion de France. Le meneur devrait rejoindre un club à l'étranger selon nos informations. Steeve Ho You Fat ira lui chez les Metropolitans 92. Justin Wright-Foreman et Teyvon Myers ne resteront pas a confirmé le technicien bisontin, le premier ayant connu une intégration difficile dans le groupe ligérien a fait savoir JDC.