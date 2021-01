Roanne : Jackson Rowe absent 6 à 7 semaines

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Rookie attendu à Roanne, Jackson Rowe (2,01 m, 24 ans) a du mal à s'adapter au basketball professionnel. Après six matches, l'ailier-fort canadien tourne à 5 points à 50% de réussite aux tirs (dont 42,9% à 3-points), 2 rebonds et 0,8 faute provoquée pour 3,8 d'évaluation en 12 minutes.

Et si Jamel Artis est arrivé sur son poste, en espérant que la concurrence l'amène à élever son niveau de jeu, il ne pourra pas afficher ses progrès prochainement puisqu'il est à l'arrêt à cause de son genou. "Il s'est blessé seul sur un lay-up à l'échauffement", a expliqué Jean-Denys Choulet au Progrès. S'il doit consulter un spécialiste sur Lyon, son entraîneur annonce d'ores et déjà qu'il est arrêté 6 à 7 semaines.