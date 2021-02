Roanne : Jackson Rowe arrêté jusqu'en mai

La Chorale de Roanne a officialisé la signature d'Ekene Ibekwe (2,06 m, 35 ans), annoncée ce jeudi matin. Si son arrivée compense sans doute l'absence à venir de Boubacar Touré, probablement suspendu pour quelques matches, le club explique qu'il est le remplaçant médical du Canadien Jackson Rowe. Opéré du genou le 12 janvier, le rookie ne reviendra pas à la compétition avant trois mois.

"Le docteur Sonnery-cottet a différé le retour à la compétition de Jackson Rowe à début mai pour ne prendre aucun risque avec son genou, explique l'entraîneur de Roanne Jean-Denys Choulet. On pouvait difficilement trouvé mieux sur les postes 4/5 dans un délai court qu’Ekene Ibekwe, un joueur que je connais et qui nous avait énormément aidé en 2017 pour obtenir le titre à Chalon. Il était sur le territoire car il était à Nantes depuis son départ de Châlons-Reims, il connait ce genre de mission et saura s’intégrer rapidement. C’est un dur au mal, solide en défense et capable de mettre des contres, mais aussi capable de rentrer des paniers à 3-points."