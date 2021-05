Roanne : Jean-Denys Choulet satisfait de la réaction de son équipe malgré la défaite contre Champagne Basket

Roanne n'avance plus et recule même. Avec une nouvelle défaite samedi soir sur le parquet de Champagne Basket (83-81), la 6e suite, la Chorale se retrouve 16e au classement, se rapprochant dangereusement de la zone de relégation. Mais pour autant, Jean-Denys Choulet, le technicien, est satisfait de la réaction de ses joueurs en 2e mi-temps comme il l'explique au micro d'Activ Radio. Son équipe avait notamment accusé un retard de 19 points à la 21e minute (56-37).

"Autant j'étais faché et vexé après notre prestation face à Boulazac (mardi dernier, ndlr), autant j'ai apprécié la réaction en 2e mi-temps. Certes, elle a été tardive mais il y a eu une réaction (...). Tout n'est pas facile en ce moment car je manque de rotations à des postes mais je ne peux pas mettre une corde au cou à mes joueurs dès qu'ils font une connerie. Là je ne suis pas dans le même état d'esprit que face à Boulazac car il y a eu une rébellion, des choses positives, un Ibekwe enfin dans son rôle d'intérieur plutôt que d'artiller à 3 points. Maintenant, ce n'est pas sur notre 2e mi-temps qu'il faut s'en vouloir mais encore une fois sur notre début de match. Je ne sais plus quoi faire car apparemment certains ne comprennent pas. Faut que je mettre mes remplaçants dans le 5 de départ ? Va falloir trouver une solution... Et l'autre chose à retenir de la soirée, c'est d'avoir le goal-average sur Châlons. Nous avions gagné de +15 à l'aller et là nous perdons de 2 points. En tout cas, sur ce que j'ai vu en 2e mi-temps, je ne suis pas inquiet pour la suite."