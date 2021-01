Roanne : Jean-Denys Choulet se dit "extrêmement content du travail collectif"

"C'est la preuve que cette équipe-là n'est pas si loin." Sans Ronald March ni Boubacar Touré, la Chorale de Roanne a bien embêté une équipe de Strasbourg "fatiguée" selon son entraîneur Lassi Tuovi, finissant à -4 (78-82) à la Halle Vacheresse.

"On arrive à jouer les yeux dans les yeyx (avec la SIG) presque tout le temps, commente le coach vaincu Jean-Denys Choulet*. On aurait pu creuser un peu plus l'écart en première mi-temps. [...] Je suis extrêmement satisfait de mes joueurs ce (samedi) soir. Le collectif a été très bon sur la première mi-temps. Après lorsqu'il faut faire la différence quelques fois, on n'a pas le joueur en ce moment pour. On n'a pas le joueur capable d'assurer sur des tirs ouverts à un pourcentage décent. Même si ce soir on est un peu mieux, avec 40% à 3-points ce qui n'est pas arrivé souvent. Mais ce n'est pas suffisant pour renverser une équipe comme Strasbourg."