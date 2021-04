Roanne : Justin Wright-Foreman remplaçant médical de Ronald March

JEEP ÉLITE

A la recherche d'un remplaçant médical suite à la blessure de Ronald March, la Chorale de Roanne a reçu un retour favorable de Justin Wright-Foreman (1,85 m, 23 ans) a indiqué l'entraîneur Jean-Denys Choulet en conférence de de presse après la victoire contre Champagne Basket ce mardi soir.

Le jeune arrière a cartonné en NCAA avec Hofstra (27,1 points en 2018-2019) au point d'être drafté en 53e position en 2019 par Utah. Mais le New Yorkais n'a joué que 4 matches avec le Jazz en NBA. C'est en G-League qu'il a surtout joué, à Salt Lake City en 2019-2020 (17,2 points à 46,2%, 3,1 rebonds et 2,5 passes décisives en 28 minutes) puis Erie dans la bulle en 2021 (12,8 points à 50,3%, 2,3 rebonds et 2,2 passes décisives).

S'il était également en contact avec Orléans, il a préféré la Chorale sur les conseils de son ami Justin Robinson, ancien joueur de Jean-Denys Choulet à l'Elan Chalon. Il doit maintenant trouver un vol pour la France afin de rejoindre Roanne et suivre le protocole avant d'être qualifié pour la fin de saison de Jeep ELITE.