Roanne : Juvonte Reddic et Ronald March prolongent, Renathan Ona Embo sans doute aussi

JEEP ÉLITE

En plus des deux joueurs déjà sous contrat, à savoir Clément Cavallo et Boubacar Touré, la Chorale de Roanne pourra compter sur Juvonte Reddic et Ronald March une saison supplémentaire. Le club, qui a enregistré le départ de Steve Ho You Fat chez les Metropolitans 92, a officalisé ce jeudi la prolongations de contrat de deux de ses joueurs majeurs.

L'ailier américain Ronald March (1,96 m, 27 ans) avait vu sa saison se terminer prématurément après une blessure à la cheville gauche survenue lors du match face à l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. Au vue de ses excellentes performances avant cela (14,3 points, 3,9 rebonds et 2,6 passes décisives pour 12,2 d'évaluation), l'entraîneur Jean-Denys Choulet et son staff ont décidé de lui renouveler leur confiance pour la saison à venir, une saison que Roanne disputera en Jeep ELITE après avoir obtenu son maintien.

Quant à Juvonte Reddic (2,06 m, 29 ans) , malgré quelques pépins physiques, il s'est aussi parfaitement adapté au championnat, lui qui est arrivé de Hongrie l'été dernier. En 27 minutes par rencontre, il tournait à 12,4 points à 57% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds, 1 passe décisive et 3,4 fautes provoquées pour 13,5 d'évaluation en 27 minutes.

Enfin, le club ligérien devrait conserver Renathan Ona Embo (1,95 m, 22 ans) selon Le Progrès. Arrivé fin janvier sur place, l'ancien joueur de Tulane (NCAA) a pu jouer 15 matches, pour 3,5 points à 43%, 0,8 rebond et 0,8 passe décisive en moins de 10 minutes par rencontre, en rotation de Sylvain Francisco.