Roanne : Le président Brochot milite aussi en faveur d'une saison blanche

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Chorale TV

Seizième de Jeep ELITE au moment de la suspension du championnat, la Chorale de Roanne redescendrait en Pro B si la saison 2019/20 venait à s'arrêter là et que les trois derniers étaient relégués. Ce scénario ne plaît évidemment pas à l'entraîneur Jean-Denys Choulet ni même à son président Emmanuel Brochot. A juste titre, ils estiment qu'ils étaient encore en capacité de sauver la place de leur club en première division, vu qu'ils avaient le même bilan que Boulazac, le premier non relégable. Comme son coach, l'homme d'affaires s'est ainsi prononcé pour l'arrêt définitif de la saison à cause du coronavirus. Mais sans descentes, et avec deux montées pour faire plaisir à tout le monde.

"Je trouve que c'est la meilleure solution en terme d'équité économique et sportive, a-t-il déclaré sur France Bleu Saint-Etienne Loire. On arrête le championnat et on repart la saison prochaine en se basant sur le classement de la saison précédente. Les deux clubs de Pro B montent, et on fait une saison à 20 clubs. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas de laissé pour compte pour repartir du bon pied. Il n'existe aucun texte de loi pour cette situation. Demain, si tous les clubs sont en procès, ce sera encore plus catastrophique. Mais si tout le monde est gagnant, il n'y aura pas de raison d'aller en justice."

Pour rappel, la Jeep ELITE était censée repasser à 16 clubs en 2020/21 afin de limiter les dates de calendrier, trop nombreuses avec les fenêtres internationales, la FIBA etc. L'objectif était également que l'argent versé par la Ligue Nationale de Basket (LNB) soit moins divisé entre les deux clubs. Mais la LNB va peut-être devoir revoir sa copie au vu de la situation exceptionnelle.