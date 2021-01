Roanne : Nijal Pearson sur le départ ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Avant et après le match contre Strasbourg, perdu 82-78, l'entraîneur de la Chorale de Roanne Jean-Denys Choulet s'est exprimé sur le cas Nijal Pearson (1,96 m, 23 ans). L'arrière/ailier américain ne parvient pas à s'imposer en Jeep ELITE, tournant à 6,3 points à 31,5% de réussite aux tirs, 2,1 rbonds et 1,7 passe décisive pour 4,3 d'évaluation en 24 minutes.

"Nigal est en grande difficulté aux tirs, on a n'a pas de sparadrap devant les yeux, a commenté son entraîneur dans Le Progrès avant la rencontre. On en est désolé car le joueur a une grosse volonté de travail. Mais on n'est pas une oeuvre sociale, je me suis rapproché de son agent pour trouver une solution. Il sait qu'on attend un réveil côté tirs face à Strasbourg."

Et l'adresse, il ne l'a pas trouvé, finissant à 4 points à 1/6 aux tirs en 24 minutes, avec aussi 6 passes décisives (mais 4 balles perdues).

"Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, a regretté "JDC" après la rencontre. Il en est le premier malheureux. Il a cassé tous les records dans son université l'année dernière mais il n'y arrive pas. Honnêtement je ne peux rien y faire. On va voir quelles solutions on peut trouver. Je suis le premier désolé. Vraiment. Si on est obligé de se séparer de Nijal, ça me fait mal au coeur. C'est un mec qui travaille, il n'est pas réussite. C'est peut-être trop tôt la Jeep ELITE pour lui."

Libérer l'ancien joueur de Texas State permettra peut-être à la Chorale de signer l'un des deux meneurs à l'essai, le rookie français Renathan Ona Embo ou le jeune Tchèque Ondrej Sehnal. La réponse devrait intervenir dans les jours à venir.