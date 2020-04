Roanne : Quintard revient comme assistant, Boire coach des Espoirs

Guillaume Quintard est de retour à la Chorale de Roanne. Après deux saisons aux Metropolitans 92, le technicien pictavien (45 ans) a décidé de revenir dans le club avec lequel il a été champion de France 2007. A l'époque, il était l'entraineur du centre de formation ainsi que l'assistant de Jean-Denys Choulet. Cette fois, il sera pleinement sur l'effectif professionnel.

"Durant toutes ces années nous sommes restés proches avec Jean-Denys, et ce projet va me permettre de m’émanciper en étant plus actif auprès de l’équipe, a commenté Guillaume Quintard. Puis ici, le basket est important, il y a une vraie passion et j’apprécie la qualité de vie qu’offre cette région."