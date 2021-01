Roanne : Ronald March et Boubacar Touré incertains contre Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Ce samedi soir, la Chorale de Roanne reçoit la SIG Strabourg, une équipe en pleine bourre. Pour l'occasion, l'entraîneur Jean-Denys Choulet va peut-être devoir se passer de ses deux meilleurs éléments du début de saison, l'ailier Ronald March et le pivot Boubacar Touré. Selon Le Progrès, le premier est incertain (sans en dire plus) alors que le rookie sénégalais souffre d'une entorse de la cheville. Déjà privé de Mathis Keita et Jackson Rowe, la Chorale manquera d'options si ces deux joueurs venaient à ne pouvoir aider leur équipe.

Entre-deux à 20h à la Halle Vacheresse, rencontre à suivre sur LNB TV.