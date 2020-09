Roanne : Ronald March incertain, Sylvain Francisco forfait

Déjà privé du meneur Sylvain Francisco, la Chorale de Ronane pourrait également se passer d'un autre cadre de son effectif 2020/21. L'ailier bondissant Ronald March, excellent en présaison, souffre d'une gastro indique Le Progrès. Adepte des déclarations pessimistes (mais souvent réalistes), l'entraîneur de Roanne Jean-Denys Choulet avoue que son équipe aura bien du mal sans lui.

"C'est déjà compliqué de se préparer avec la Covid etc... Comme pour Bourg. La JL a fait un excellent match à Nanterre, (Zachery) Peacock et (Danilo) Andjusic ont été incroyables. C'est sûr que la JL est surdimensionnée par rapport à nous. Comme March a une gastro, j'espère qu'il sera rétabli sinon on va à la boucherie sans lui et Francisco. On fera ce qu'on peut."