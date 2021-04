Roanne : Saison terminée pour Ronald March

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Redaction BeBasket

Après Juvonte Reddic, Renathan Ona Embo et Jackson Rowe, c'est maintenant au tour de Ronald March d'être blessé. Contrairement, aux trois premiers, l'arrière de la Chorale de Roanne est certain de ne plus rejouer de la saison.

Sorti à cause d'une entorse à la cheville gauche, ce mardi contre Pau-Lacq-Orthez, l'ailier américain a passé des examens médicaux. Le médecin a préconisé une immobilisation de la cheville d'un mois, plus une période de rééductation, l'empêchant de rejouer d'ici le 15 juin et la fin de saison régulière.

Le communiqué officiel https://t.co/yK5tLzFZxc#ChoraleNation #JeepELITE pic.twitter.com/Gsm394g3Fj — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) April 15, 2021

Malheureusement pour Roanne, cette blessure vient stopper la bonne saison de Ronald March (14,3 points, 3,9 rebonds et 2,6 passes décisives pour 12,2 d'évaluation) et cette nouvelle arrive au plus mauvais moment, alors que le calendrier va encore s'intensifier.

Le staff de Jean-Denys Choulet se lance donc à la recherche d'un remplaçant médical pour remplacer l'ancien joueur d'Aix-Maurienne jusqu'à la fin de saison. En attendant, les Roannais espèrent un retour de Juvonte Reddic et de Renathan Ona Embo, pour le déplacement à Le Portel, ce vendredi à 20h, alors que Boubacar Touré réintegrera l'effectif suite à sa suspension de 10 matches.