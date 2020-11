Roanne a battu Saint-Chamond

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Pour conserver un certain rythme de compétition et mettre en pratique ce qui a été travaillé la semaine, la Chorale de Roanne et Saint-Chamond se sont affrontés à la Halle Vacheresse ce jeudi. Les joueurs de Jean-Denys Choulet se sont facilement imposés (108-79) avec 39 points cumulés pour le duo intérieur Reddic - Ho You Fat.

C'est dans le deuxième quart-temps que les locaux ont pris le dessus (33-18) pour mener de 17 points à la pause (57-40). Après une mauvaise entame défensive de son équipe, l'entraîneur Jean-Denys Choulet a demandé à ses joueurs de mettre en place du press' tout terrain. De quoi provoquer 10 balles perdues de la part de l'équipe d'Alain Thinet et d'avoir des paniers faciles. Largement devant à la pause, Roanne a ensuite pu dérouler.

"C'est bien de jouer par rapport à l'intensité de Roanne. On s'entraîne mal depuis quinze jours, c'est intéressant dans ce sens. On perd trop de balles sur la press. On a paniqué. On a fait du hourra basket, sans les bons choix, cela permettra de travailler, cela servira de piqûre de rappel", a regretté Alain Thinet, l'entraîneur vaincu, dans Le Progrès.

Les marqueurs roannais : Reddic 20, Ho You Fat 19, March 16, Toure 14, Rowe 12, Francisco 10, Pearson 8, Keita 5, Ville 4