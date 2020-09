Roanne bat Genève mais Jean-Denys Choulet râle : "Notre plus mauvais match de la présaison"

Opposée à l'équipe suisse de Genève à la Halle Vacheresse, la Chorale de Roanne (Jeep ELITE) a "fait n'importe quoi" selon son entraîneur Jean-Denys Choulet mais a quand même gagné 78-66.

"On a joué à reculons, ce n'est pas satisfaisant. On ne doit pas se mettre au niveau de l'équipe au-dessous. Je veux un collectif, si les gens ne comprennent pas qu'il faut partager la balle... ça ne va pas bien se passer ! Contre l'ASVEL on a été une équipe soudée mais dès que ça commence à être un peu plus simple, toutes les mauvaises facettes de l'être humain ressort."