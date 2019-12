Roanne craint le pire pour Johndre Jefferson

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Remplaçant médical productif de Ferdinand Prénom, Johndre Jefferson (2,07 m, 31 ans) a encore été bon à Chalon-sur-Saône (13 points et 9 rebonds pour 24 d'évaluation en 26 minutes de jeu) lundi soir lors de la courte défaite de Roanne (85-84). Seulement, l'Américano-Centrafricain a du quitter ses partenaires avant la fin de la rencontre pour une blessure au tendon d'Achille. S'il doit passer une IRM ce mardi, la Chorale de Roanne craint déjà une rupture totale et donc une fin de saison prématurée. Un coup dur pour le club puisqu'il ne sera pas évident de trouver un poste 5 au statut cotonou ayant son impact (8,1 points à 54,7% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds, 0,8 contre et 2,1 fautes provoquées pour 10,8 d'évaluation en 21 minutes).