Roanne crée la surprise à Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

La Chorale de Roanne a réalisé une belle opération en s'imposant 79 à 74 sur le parquet de Nanterre qui, de son côté, n'arrive pas à enchaîner les bons résultats cette saison en Jeep ELITE.

Après une bonne entame de match des locaux, les Roannais ont su stopper les Nanterriens en défense et imposer leur jeu de l'autre côté du parquet. Dans le sillage d'un très bon Ronald March (17 points à 5/9 aux tirs dont 3/6 à trois-points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 17 d'évaluation en 26 minutes), la Chorale a maîtrisé son sujet en première période (36-43, 20e).

Une prestation collective aboutie pour la Chorale

Dès le début du troisième quart-temps, les hommes de Pascal Donnadieu attaquaient par un 7-0 conclu par l'ancien roannais Marcquise Reed (43-46, 23e). Revenus au contact, les Franciliens ont cependant subi les assauts roannais près du cercle et offert des lancers francs aux visiteurs qui gardaient la main à l'entame du dernier acte (55-63, 30e) grâce notamment à un Sylvain Francisco inspiré (15 points, 8 fautes provoquées, 5 passes décisives, 4 rebonds, 16 d'évaluation en 32 minutes). La jeune garde roannaise respirait jusque là la sérénité dans son jeu et continuait de surprendre Nanterre en enquillant les paniers par l'intermédiaire de Jamel Artis (14 points à 6/10 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes décisives, 12 d'évaluation en 25 minutes). En tête avec 7 unités d'avance au début du money time, les coéquipiers de Clément Cavallo ont cependant vu Isaïa Cordinier et sa bande faire le forcing pour recoller. Grâce à un tir longue distance de Johnny Berhanemeskel et trois lancers francs réussis par Chris Warren, Nanterre restait en vie à moins d'une minute de la fin (74-77, 0'49). Mais une mauvaise gestion de fin de match côté altoséquanais offrait la possibilité à Sylvain Francisco de valider la deuxième victoire roannaise à l'extérieur cette saison (74-79, 40e), acquise grâce à une prestation collective XXL (5 joueurs à plus de 10 points, 92 à 76 d'évaluation en faveur de Roanne).

Nanterre rate l'opportunité d'équilibrer son bilan avant un gros déplacement sur le parquet de l'ASVEL mardi prochain tandis que Roanne se donne de l'air dans la course au maintien avant un déplacement crucial à Pau samedi soir. En cas de victoire dans le sud-ouest, les hommes de Jean-Denys Choulet pourraient prendre 3 victoires d'avance sur l'Elan Béarnais.