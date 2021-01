Roanne fait tomber les Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Depuis son succès à Chalon-sur-Saône en décembre, la Chorale de Roanne n'avait plus gagné. Malgré l'expulsion de Boubacar Touré - pour avoir adressé un coup à Miralem Halilovic - lors du troisième quart-temps, l'équipe de Jean-Denys Choulet est parvenue à ouvrir son compteur de victoire en 2021 en dominant les Metropolitans 92 à la Halle Vacheresse (80-67).

La victoire est logique pour les Ligériens qui ont fait la course en tête, avec encore un très bon Ronald March (21 points à 8/15 aux tirs en 35 minutes) et une belle domination au rebond (50 prises à 39). Sans doute fatigués après leur victoire en prolongation contre Trente mardi en EuroCup, les visiteurs ont manqué d'inspiration et surtout d'adresse (8/27 à 3-points). S'ils ont recollé à 5 points en fin de rencontre, Sylvain Francisco les a repoussé avec un passe décisive pour Jamel Artis ainsi que le 3-points final.

La victoire entachée par un mauvais coup

La partie a été marquée par le coup de Boubacar Touré donné à Miralem Halilovic qui a entraîné la disqualifiante du pivot de Roanne mais aussi de trois joueurs adverses. En effet, Maxime Roos, Lahaou Konaté et Neal Sako ont du quitter leurs partenaires pour être entrés sur le terrain. Ce mauvais échange devrait amener à une investigation de la commission de discipline et probablement à une suspension.

En attendant, Roanne peut tout de même avoir le sourire. Ils tenteront de signer un quatrième succès cette saison en s'imposant au Mans la semaine prochaine. Pas une mince affaire. Pour les Metropolitans, c'est la troisième défaite. L'équipe de Jurij Zdovc voudra se reprendre samedi prochain contre Strasbourg.