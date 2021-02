Roanne fait venir Ekene Ibekwe en prévision de la suspension de Boubacar Touré

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Teddy Picaudé

Mis de côté à Champagne Basket, Ekene Ibekwe (2,06 m, 35 ans) a trouvé un club pour rebondir. Selon Sportando, l'intérieur américano-nigérian va rejoindre la Chorale de Roanne où il retrouvera Jean-Denys Choulet, qui l'a coaché à l'Elan Chalon en fin de saison 2016-2017. Ensemble, ils ont été champions de France. La formation ligérienne était à la recherche d'un pivot cotonou en prévision de la suspension de Boubacar Touré.

Depuis, fidèle à sa tradition, il a enchaîné les clubs. Il a joué une première fois à Châlons-Reims en 2017/18 (9 points à 50,8%, 4,2 rebonds, 0,8 contre et 0,8 passe décisive pour 10,3 d'évaluation en 21 minutes) avant de rejoindre Levallois en 2018/19 (7,1 points à 54,1%, 4,7 rebonds et 0,5 contre pour 10,8 d'évaluation en 18 minutes). Sur l'exercice écoulé, il a remplacé Nicolas De Jong à l'Elan Béarnais à partir de fin 2019. En 14 matches, il a tourné à 8,7 points à 37,3% de réussite aux tirs et 6,6 rebonds pour 9,9 d'évaluation en 26 minutes.

Sur ce début de saison, il était donc un joueur du Champagne Basket (6,4 points à 37,5% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 3,3 fautes pour 5,9 d'évaluation en 17 minutes), mais ne jouait pas depuis plusieurs semaines.