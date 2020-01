Roanne l'emporte pour le retour de Choulet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Cela faisait 9 ans que Jean-Denys Choulet n'avait plus enfilé le costume de coach de la Chorale. Ce vendredi soir, il a débuté par une belle victoire à domicile face au CCRB. Un succès long à se dessiner en raison d'une opération portes ouvertes en défense en première période. La réaction affichée lors du deuxième acte a cependant fait chavirer de bonheur les 4 200 spectateurs roannais.

L'entame de match était clairement à l'avantage de Châlons-Reims qui, par l'intermédiaire de Yannis Morin (16 points et 13 rebonds pour 23 d'évaluation), débutait par un 9-0. Grâce à son duo américain Ian Miller - Marcquise Reed (55 points), la Chorale restait au contact à la fin du premier quart-temps (22-27, 10e) mais les artilleurs champenois Begarin et Baron semaient à nouveau la zizanie avec deux gros shoots longue distance qui relegaient les coéquipiers de Clément Cavallo à 13 longueurs à la pause (43-56, 20e).

Et la lumière fut...

De retour des vestiaires, on retrouvait sur le parquet une équipe roannaise métamorphosée. Transcendés par leur public, les troupes de Jean-Denys Choulet auront eu besoin de 10 minutes pour faire craquer petit à petit Jean-Baptiste Maille et ses coéquipiers. Le travail d'un groupe, dans un premier temps défensif (14 points encaissés dans le 3e quart-temps) aura permis aux locaux de recoller (66-66, 28e) sur deux lancers francs d'un Ian Miller encore très précieux ce vendredi soir (30 points, 7 passes décisives, 7 fautes provoquées, 3 rebonds, 28 d'évaluation). Le dernier quart-temps fut un copié/collé du troisième avec une prestation défensive choralienne solide (17 points encaissés), un apport du banc notable et des cadres qui répondaient présent à l'image de Steeve Ho You Fat (12 points et 5 rebonds offensifs, 11 d'évaluation), exemplaire dans l'attitude. A contrario c'est tout un collectif champenois qui s'est désunit progressivement sous les aussauts de la cavalerie ligérienne. Malgré les 16 points de Blake Schilb, les hommes de Cédric Heitz n'ont pas su garder la mainmise sur le match avec notamment un affreux 1/17 à 3-points en seconde mi-temps.

Le manque de constance des joueurs de Châlons-Reims coûte ce soir la victoire face à Roanne et replonge le club dans le doute avec un bilan de 7 victoires et 11 défaites. De son côté, la Chorale refait le plein de confiance en glanant sa 6e victoire de la saison avec en bonus un point average positif face à son adversaire du soir (deux victoires en deux matchs).