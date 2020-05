Roanne mise sur Nijal Pearson, un autre rookie américain

Après avoir recruté Jackson Rowe, tout juste sorti de l'université, et en attendant l'officialisation de Sylvain Francisco - conditionné au maintien de la Chorale en Jeep ELITE - la Chorale de Roanne continue son marché. Selon Sportando, Jean-Denys Choulet aurait jeté son dévolu sur Nijal Pearson (22 ans, 1,96 m).

Sun Belt player of the year Nijal Pearson agreed to terms with Chorale Roanne, a source told @Sportando.

The rookie forward became the all-time leading scorer at Texas State this year and finished the regular season as the conference scoring leader with 19.3 points per game.