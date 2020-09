Roanne monte en puissance face à Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Quatre jours après avoir remporté le Tournoi Riviera des Alpes d'Aix-les-Bains, Roanne a de nouveau brillé à domicile en dominant Chalon (104-84).

Ronald March régale

Les Bourguignons auront tenu la dragée haute aux Ligériens durant une mi-temps grâce à Myles Hesson (18 points) et à quelques tirs longue distance de Garrett Sim (19 points à 5/8 à 3-points). Mais sur la longueur, la Chorale aura su faire la différence en s'appuyant notamment sur un Ronald March incandescent (notre photo, 30 points à 10/15 aux tirs, 6 interceptions, 5 rebonds, 4 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 40 d'évaluation en 27 minutes).

Pas encore au point collectivement et privés de Mickaël Gelabale, les Chalonnais n'ont rien pu faire face à la pression choralienne et terminent avec un vilain total de 23 balles perdues. Sans Assane Ndoye et Myles Hesson sur la fin de match (sortis pour 5 fautes), les hommes de Julien Espinosa ne pouvaient plus rien espérer.

Devant près de 1 700 spectateurs masqués, les hommes de Jean-Denys Choulet ont remporté leur 5e succès de la pré-saison. Cette équipe roannaise - la plus jeune de Jeep ELITE - parviendra-t-elle à confirmer les belles performances sur la durée ? Elements de réponse samedi avec la réception de la JL Bourg pour les coéquipiers de Clément Cavallo qui auront a coeur de continuer le sans faute face à une deuxième équipe de Jeep ELITE.