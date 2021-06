Roanne officialise la prolongation de Renathan Ona Embo et l'arrivée de Louis Cassier

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron et Jules Roche

La Chorale de Roanne a officialisé la prolongation pour deux saisons du jeune meneur Renathan Ona Embo (1,94 m, 22 ans). Arrivé fin janvier pour remplacer Mathis Keita, l'ancien joueur de Marne-la-Vallée a joué 15 matches. Discret (3,5 points à 43%, 0,8 rebond et 0,8 passe décisive en moins de 10 minutes par rencontre), il va maintenant pouvoir s'établir dans la durée à la Chorale pour passer des caps. "C’est un garçon attachant et souriant qui est à 30% de ce qu’il peut faire. Ce n’est que du positif", estime son entraîneur Jean-Denys Choulet.

Le club a également officialisé la signature de Louis Cassier (2,02 m, 23 ans), qui s'est également engagé pour deux ans. "Il sait poser des écrans et tu ne peux pas le laisser shooter avec sa main gauche. Il va notamment nous apporter de l’adresse dans le corner", avance coach JDC. En 22 minutes par match de Pro B en 2020-2021 à Gries-Oberhoffen, le Néo-Calédonien tournait à 10 points à 48,5% de réussite aux tirs et 5,3 rebonds pour 11,7 d'évaluation, avec notamment une belle adresse à 3-points (40,4% sur 4,5 tentatives par rencontre).

Ils rejoignent Clément Cavallo et Boubacar Touré, encore sous contrat, et Ronald March et Juvonte Reddic, qui ont également prolongé.