Roanne poursuit sa série face au Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Face à une équipe mancelle privée d’Ovie Soko et Scott Bamforth, les Roannais ont su mener leur barque pour décrocher leur cinquième victoire de suite (90-72), et leur huitième succès de la saison.

Portés par un énorme Steeve Ho You Fat (22 points à 8/9 aux tirs, 6 rebonds et 1 passe décisive pour 32 d’évaluation en 32 minutes), les hommes de Jean-Denys Choulet ont éteint progressivement le MSB. Toujours dans la partie à la mi-temps (44-43) grâce au duo Kajami-Keane – Tarpey (15 et 12 points), les joueurs d’Elric Delord ont ensuite subi les assauts de la cavalerie roannaise emmenée par un trio américain March - Artis - Myers flamboyant (73-60, 30e).

Dans la lignée de leurs derniers matchs, les Choraliens ont joué et gagné en équipe (112 à 75 d’évaluation). Sur leur petit nuage, les troupes de Clément Cavallo continuent ainsi d’avancer vers le haut de tableau mais veulent rester concentrés sur leur objectif maintien initial avant la réception de l'Elan Béarnais mardi prochain à la Halle Vacheresse.

Le MSB de son côté n’a pas eu les armes suffisantes pour rivaliser en l’absence de ses deux meilleurs joueurs. Le coach Elric Delord a volontairement fait tourner son effectif lorsque Roanne a fait le trou dans le cœur du troisième quart-temps et doit désormais se tourner vers la réception de Cholet jeudi prochain à Antarès.