Roanne prend le dessus sur Champagne Basket

Crédit photo : Jules Roche

Ne jamais sous-estimer une bête blessée. Voilà ce que les joueurs de Champagne Basket n'ont cessé de se marteler avant la rencontre de ce mardi face à Roanne. Le constat a pourtant été simple pour Jessie Begarin et ses coéquipiers, dominés par un effectif roannais affamé. Malgré les absences de Ronald March (saison terminée), Juvonte Reddic (encore 2 à 3 semaines d'arrêt) et Jackson Rowe (opéré du menisque, retour espéré en mai), les hommes de Jean-Denys Choulet se sont arrachés pour remporter leur neuvième succès de la saison.

Après un début de match équilibré, la bonne entrée d'Ikene Ibekwe face à son ancien club aura permis aux Choraliens de prendre un petit matelas d'avance après les dix premières minutes (24-15, 10e). A la suite de plusieurs exploits individuels de Jimmie Taylor (16 points à 7/12 aux tirs, 7 rebonds et 2 passes décisives pour 21 d'évaluation en 22 minutes), Champagne Basket parviendra à revenir dans le match à la pause (45-43, 20e).

Roanne se fait peur mais parvient à faire craquer Champagne Basket

Dès le retour des vestiaires, les hommes de Cédric Heitz haussaient leur niveau de jeu à l'image de Travis Leslie (18 points à 8/16 aux tirs, 7 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d'évaluation en 36 minutes) pour réussir à tenir à une Chorale de Roanne plus approximative qu'en première période. Mais la sérénité affichée par les locaux ne les a pas quitté et Jamel Artis (18 points à 8/15 aux tirs, 3 passes décisives et 2 rebonds pour 14 d'évaluation en 31 minutes) et Teyvon Myers (16 points à 5/7 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 18 d'évaluation en 28 minutes) sortaient du bois pour maintenir son équipe aux commandes de la partie (69-65, 30e). Le bras de fer continuait dès l'entame du quatrième quart-temps mais les Ligériens ont su tuer le match dans le money time grâce à des gros shoots et des lancers francs provoqués à l'envie comme a su le faire le MVP Sylvain Francisco (26 points à 8/14 aux tirs, 4 passes décisives et 2 rebonds pour 26 d'évaluation en 33 minutes).

La Chorale de Roanne réalise une excellente en décrochant cette 9e victoire et remonte à la 10e place du classement tandis que pointe à la 13e place à une victoire de leur adversaire du soir.