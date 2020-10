Roanne récupère Sylvain Francisco

Privé de son meneur Sylvain Francisco sur les trois premiers matchs officiels de la saison (contre Antibes, Bourg-en-Bresse et Monaco), Roanne va pouvoir évoluer au complet. Le jeune joueur n'est plus positif à la COVID-19 indique Le Progrès. Il assure être resté actif durant son isolement et a regardé à plusieurs reprises les rencontres. Il retrouve le groupe avant un match important, contre le BCM Gravelines-Dunkerque qui n'a pas encore gagné, comme la Chorale.



"Ils auront la pression, on se dit qu'on peut faire quelque chose, tout le monde peut battre tout le monde. Si on fait une victoire en trois déplacements, ce n'est pas mal. C'est un gros avantage d'être au complet. On devra gérer la pression. Mais on sait que si on nous laisse faire notre jeu, on est injouable. Mais il faut apprendre à joueur collectivement tout le match. On doit aussi rater moins de choses, surtout à l'extérieur, comme les lancers francs."