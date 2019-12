Roanne redescend sur terre : "On s’est vu trop beau" regrette Maxime Boire

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Après ses victoires contre Le Mans, Dijon, Boulazac et Châlons-Reims en l'espace d'un mois, Roanne semblait avoir trouvé une belle dynamique. Mais les Ligériens n'ont pas réussi à enchaîner. En une semaine, ils ont perdu trois matchs. Résultat, ils sont 16e et donc relégables avec 5 victoires et 12 défaites. Selon leur entraîneur Maxime Boire, les Choraliens ont été coupables d'un relâchement, avec un état d'esprit suffisant.

"On s’est vu trop beau, l’équilibre est très fragile, a constaté le coach après la défaite de vendredi contre Limoges*. Ce qui nous faisait gagner c’était l’état d’esprit, tout le monde voulait montrer que ce qui s’est passé en début de saison n’était pas le vrai visage de l’équipe. Et puis les victoires arrivant, on a arrêté de faire les efforts. Et le résultat se montre un peu aujourd’hui. Ce (vendredi) soir c’est l’état d’esprit qui n’est pas bon. Certains joueurs croyaient qu’on allait faire des choses exceptionnelles, mais le challenge c’est de maintenir la Chorale de Roanne en Jeep ELITE. Ça passera par du travail, de l’abnégation et un état d’esprit irréprochable. C’est aussi simple que de suivre le capitaine. Si certains n’arrivent pas à se mettre à la cheville de l’investissement de Clément Cavallo, on fera avec ceux qui veulent s’investir jusqu’au genou."

L'ailier-fort Steeve Ho You Fat a également poussé un coup de gueule après la rencontre.

"Je ressens une accumulation depui plusieurs matchs, plusieurs semaines, plusieurs mois. Certains dans l’équipe ont le niveau Pro B – et pas top Pro B – en termes d’intensité et d’engagement. J’ai vu des mecs en Pro B qui faisaient mieux que ça. Ce n’est pas surprenant. A l’entrainement, on ne s’entraine pas. J’espère qu’on va se remettre à l’endroit. Certains joueurs n’ont pas conscience de ce qu’il se passe. On est là pour gagner des matchs, pas pour jouer au ballon. On est capable de le faire, on l’a montré plusieurs fois. Il faut y aller, il faut la montrer cette intensité, pas attendre de se retrouver à moins je sais pas combien. Si on en prend trois et qu’on en met un, on perd le match."

Pendant la trêve, le staff va continuer à travailler pour trouver le remplaçant du pivot Johndre Jefferson.

*propos retranscris sur chorale-roanne.com