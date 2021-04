Roanne s'impose dans les grandes largeurs à Limoges, Gravelines-Dunkerque domine les Metropolitans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Et de quatre pour Roanne ! La Chorale a signé son quatrième succès consécutif, et quel succès ! Les joueurs de Jean-Denys Choulet sont parvenus à l'emporter à Limoges 86 à 62, dans un match sans les deux pivots titulaires (Jerry Boutsiele pour le CSP, Juvonte Reddic pour les Roannais). Signe de leur domination, les Ligériens ont remporté les quatre périodes. Pourtant maladroits à 3-points (8/28), ils ont surtout limité l'attaque limougeaude, qui outre ses 18 balles perdues a abusé du tir à longue distance (12/34 à 3-points contre 8/16 à 2-points). Sylvain Francisco (17 points à 6/12 aux tirs, 3 passes décisives, 3 interceptions, 1 balle perdue et 3 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en 27 minutes) et Ronald Marsch (20 points à 7/13, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 23 d'évaluation en 33 minutes) ont encore réalisé une belle rencontre.

Au classement, Roanne signe sa septième victoire de la saison, comme Limoges, qui toutefois possède une défaite de moins (huit).

Après sa défaite à Dijon, le BCM Gravelines-Dunkerque a vite retrouvé la victoire en s'imposant contre les Metropolitans 92 72 à 61. En s'appuyant sur Briante Weber (18 points à 8/12, 8 rebonds, 7 passes décisives, 6 interceptions, 4 balles perdues et 5 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 28 minutes) mais aussi sur le pivot Gavin Ware (14 points à 6/8 et 7 rebonds pour 19 d'évaluation en 28 minutes), l'équipe de Serge Crevecoeur a fait l'écart dans le deuxième quart-temps (27-15) pour mener 42-30 à la mi-temps.

Le BCM désormais huitième

Derrière, les locaux ont fait preuve d'une vraie sérénité pour conserver leur avance pour l'emporter tranquillement, avec une défense solide (18 balles perdues provoquées). Ils équilibrent ainsi leur bilan (8 victoires, 8 défaites) et intègrent le Top 8. De leur côté, les Metropolitans 92 (10 victoires, 7 défaites) ont du mal actuellement. Ils vont devoir se ressaisir pour rester dans le haut de tableau.

