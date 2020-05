Roanne suit de près le rookie Jackson Rowe

Après avoir composé son staff pour la saison 2020/21, la Chorale de Roanne s'active pour monter son équipe. Le club est intéressé par le jeune Sylvain Francisco au poste 1. Mais pas que. Selon Sportando, Jean-Denys Choulet a flashé sur l'intérieur américain Jackson Rowe. Celui-ci s'apprête à lancer sa carrière professionnelle après quatre saisons NCAA passée à Cal State Fullerton.

Chorale Roanne is seriously considering the addition of Jackson Rowe, a source told @Sportando.

In his senior year at Cal State Fullerton the rookie forward averaged 15.5 points and 7.3 rebounds