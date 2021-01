Roanne travaille déjà pour prolonger Boubacar Touré

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Jean-Denys Choulet cite souvent son jeune pivot Boubacar Touré (2,13 m, 25 ans) en exemple. Arrivé avec un petit contrat et surtout une période d'essai, le rookie sénégalais a séduit. En 16 minutes de moyenne, il tourne à 9,2 points à 81,6% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 1 contre pour 12 d'évaluation. Une grosse rentabilité qui amène le staff à songer à sa prolongation. Selon Le Progrès, La Chorale a "entamé des discussions" afin de le conserver. Le quotidien parle d'un nouveau contrat d'un an, avec une autre en option.