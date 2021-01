Roanne va "certainement" mettre un meneur à l'essai

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

La Chorale de Roanne a engagé Jamel Artis à Noël mais pourrait encore retoucher son effectif. Après le match amical perdu contre l'Elan Chalon, l'entraîneur Jean-Denys Choulet a indiqué dans Le Progrès qu'un meneur devrait être mis à l'essai prochainement.

"Pour le moment personne n'est viré et on peut très bien rester comme cela jusqu'au terme de la saison, a néanmoins annoncé "JDC". Nous aurons certainement un nouveau joueur au poste de meneur qui fera un essai de quelques jours, c'est indispensable pour faire souffler (Sylvain) Francisco."

Pour rappel, Roanne compte déjà six joueurs étrangers et cinq d'entre eux sont "formés non localement", alors que l'équipe peut n'en aligner que quatre par rencontre de Jeep ELITE. L'ailier-fort canadien Jackson Rowe est le plus susceptible de plier ses bagages. Le meneur signé devrait lui bénéficier d'un statut "bosman" ou "cotonou".