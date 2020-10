Rob Gray, "un joueur très talentueux" à Monaco selon Zvezdan Mitrovic

L'AS Monaco a officialisé l'arrivée de Rob Gray (1,85 m, 26 ans) pour la suite de la saison. L'arrière étasunien vient de quitter les Metropolitans 92 pour rejoindre la Roca Team.

Déjà au mois de juin, le club de la Principauté s'était renseigné sur l'ancienne star de Houston (NCAA). Ce dernier avait finalement rempilé chez les Metropolitans 92. Mais, trop peu responsabilisé à son goût par son nouvel entraîneur Jure Zdovc, il a demandé à s'en aller et a profité du réajustement de l'effectif monégasque pour y prendre place.

"Je suis très heureux de rejoindre l'AS Monaco. Je veux aider l'équipe du plus fort que je peux, en continuant à travailler très dur chaque jour pour progresser dans mon jeu et donner mon meilleur. Monaco vise le titre et je veux aider au maximum la Roca Team dans ses objectifs élevés, c'est un challenge passionnant. Nous espérons que la saison va pouvoir continuer malgré la crise sanitaire. Je me souviens de mon premier match du championnat de France disputé avec Bourg, c'était justement à Monaco. Je m'étais dit, quel endroit superbe ici ! J'ai eu la chance de jouer déjà avec Dee Bost et J.J. O'Brien lors du dernier All-Star Game à Paris. Je pense que c'est le plus beau All-Star Game au monde après la NBA. Je connais aussi Darral Willis, nous étions dans la même conférence en Université, lui à Wichita State et moi à Houston. Nous avons joué de nombreuses fois l'un contre l'autre".