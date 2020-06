Romain Leroy, nouvel assistant de Lassi Tuovi à Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le technicien Romain Leroy change de club. Arrivé à Antibes en 2019 en tant qu'assistant de Nikola Antic, il vient de s'engager à Strasbourg. Il rejoint un staff composé de Lassi Tuovi (entraîneur principal) et Frank Kuhn (assistant). La SIG, malgré la baisse de son budget, a décidé de compter deux assistants à Lassi Tuovi, contrairement à ce qu'avait annoncé le président Martial Bellon il y a quelques semaines.

"La confirmation de notre participation à la BCL nous a logiquement conduit à ‘‘muscler’’ le staff sportif, a expliqué ce dernier. L’expérience de Romain nous sera utile pour préparer et piloter la prochaine saison."

Romain Leroy a tenu à remercier Nikola Antic aux côtés de qui il a beaucoup appris sur son expérience d'une saison chez les Sharks, pensionnaires de la Pro B.

"Je tiens à le remercier personnellement car il m'a fait passer un cap important dans le travail et il a pleinement soutenu ma démarche d'aller voir plus haut", a commenté Romain Leroy.

Déjà une riche expérience

Romain Leroy a débuté sa carrière professionnelle en 2003, à seulement 25 ans, en devenant assistant-coach de Roubaix en Ligue Féminine de Basket (LFB). Titulaire du BE2, il a ensuite rejoint le championnat de France masculin en signant à l'ADA Blois en 2006 afin de s'occuper de la formation puis en devenant assistant sur l'équipe professionnelle.

Passé également par Clermont-Ferrand (centre de formation féminin), Aix-Maurienne (Pro B), Blois de nouveau (NM1), les Déferlantes de Nantes (LFB), il est devenu au début de la décennie analyste vidéo des équipes de France féminines jeunes (encore en place aujourd'hui chez les U15). En 2014, il a rejoint le championnat finlandais aux Helsinki Eagles avant de revenir en France pour travailler à Boulazac (Pro B), au Havre (Pro B) et donc enfin à Antibes (Pro B).

Un nouveau défi chez un "gros" du championnat de Jeep ELITE s'offre à Romain Leroy dans un staff jeune et dynamique.

"Je suis très content qu’on ait réussi à trouver un terrain d’entente et ainsi rejoindre un projet ambitieux,a commenté le principal intéressé sur sigstrasbourg.fr. Je tiens à remercier le club, Lassi et Nicola pour leur détermination à me faire venir. C’est une bonne nouvelle pour moi d’accéder à la Jeep® ÉLITE après de nombreuses expériences dans les autres divisions. Ce sera à coup sûr une bonne expérience pour moi et je suis très impatient que ça commence et que le début de saison arrive vite."

Nicola Alberani prouve une nouvelle fois sa capacité à rassembler.

"Je suis très heureux que Romain nous rejoigne car il était l’élément manquant afin de compléter notre staff technique, a déclaré le directeur sportif italien. J’apprécie l’aide que le club a fait afin de faire face au fait que nous allons jouer deux compétitions et la nécessité d’avoir un assistant de plus. Romain a le profil en adéquation avec ce que nous recherchions. Il était depuis le début notre premier choix. Il sera un élément important dans le fait que l’ensemble fonctionne très bien sur et en dehors du terrain. Il va nous apporter à coup sûr une réelle contribution pour la saison à venir."

Lassi Tuovi s'est également montré enthousiaste sur cette nouvelle :