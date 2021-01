Romeo Travis à Limoges pour apporter "du leadership"

Arrivé la semaine dernière à Limoges, Romeo Travis (2,00 m) va effectuer son premier avec le Cercle Saint-Pierre ce mardi pour la 5e journée de la Ligue des Champions (BCL), sur le parquet du KK Igokea. L'ancien joueur de Strasbourg et Le Mans, champion de France 2018, assure à 36 ans en avoir encore sous la semelle. Même après un an sans contrat.

"Je n’ai plus joué depuis un an, a-t-il avoué au Populaire du Centre. Avec la COVID-19, j’ai pris la décision de rester à la maison et de passer du temps avec ma femme et mes enfants. Je joue au basket depuis quatorze ans. Cela fait beaucoup pour un père de famille comme moi. Ma plus grande fille a 14 ans, je jouais déjà quand elle est née... Cette période auprès de ma famille (restée aux Etats-Unis, ndlr) a été la meilleure de ma vie. J’ai pu voir mes enfants tous les jours, les accompagner à l’école... Ce sont des souvenirs qu’on n’oublie pas. Le basket et l’argent ne peuvent pas remplacer ces sentiments. J’ai apprécié plus que tout ces moments avec ma famille."