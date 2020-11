Roxana Maracineanu répond à Tony Parker et répète que le basket français sera accompagné

La sortie médiatique de Tony Parker dans L'Equipe a été entendue. En déplacement à Pau, à l’occasion de la Coupe du monde de canoë-kayak, la Ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu a répondu à la star du basketball français dans La République des Pyrénes. Elle l'assure, le basket ne sera pas oublié. L'Etat, qui a déjà prévu une enveloppe de 110 millions d'euros pour l'ensemble du sport de haut-niveau, attend le feu de la Commission européenne pour débloquer ces fonds.

"Nous avons déjà apporté cette réponse, qui sont les 110 millions d’euros que nous allons apporter à tous les sports collectifs, et contrairement à ce qu’il (Tony Parker) dit dans l’article aussi au basket, au handball et au volley, pas seulement au football et au rugby. Il y aura une répartition faite entre les sports en tenant compte de leur dépendance à la billetterie et de leur situation financière. Tout ça sera étudié au cas par cas. Les derniers arbitrages sont en cours au niveau de la Commission européenne pour avoir l’autorisation de distribuer ces fonds. Mais ils sont actés avec Bercy pour le sport pro parce qu’on est conscient que la situation est très pénalisante pour ces structures qui doivent continuer à payer des charges de ressources humaines."