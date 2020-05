Saison blanche, places européennes, refus du huis-clos, ranking : les explications d'Alain Béral

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Dans la foulée de l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Basket qui s'est déroulée cet après-midi, le président Alain Béral a tenu une conférence de presse afin de revenir sur toutes les décisions prises.

Le processus de décision



« Cette Assemblée Générale a été précédée d'un large débat, où tous les clubs de Jeep ÉLITE et de Pro B ont pu s'exprimer. Je me félicite de la clarté des votes et que nous ayons pris le temps d'aller au bout au discussions car rien n'était urgent. On nous l'a beaucoup reproché, et ce n'est pas très grave, mais ce processus a été le bon. C'est pour ça que les votes ont été aussi clairs. »

La saison blanche



« À une très large majorité, l'AG a décidé que la saison 2020/21 sera jouée avec les mêmes clubs ayant commencé la saison 2019/20. En clair, il n'y aura pas de descentes ni de montées. À la fin de la saison prochaine, on restera à 18 dans les deux divisions, avec deux descentes et deux montées. Nous nous donnons maintenant rendez-vous en février 2022. Si le comité directeur décide de repasser au plan initial, soit 16 en Jeep ÉLITE et 20 en Pro B, cela ne sera pas applicable avant la saison 2023/24. Par ailleurs, la saison est figée, le classement ne donnera pas lieu à un palmarès, il n'y aura pas de champion. [...] Quand il y a un vote comme cela, il y a toujours des clubs qui ne sont pas arrangés. Je voudrais penser à l'ensemble des clubs qui peuvent avoir une frustration. Il y a l'ADA Blois mais pas que : en Pro B, d'autres équipes pouvaient s'estimer susceptibles capables d'aller au bout via les playoffs. Je comprends la frustration mais la situation est inédite et la décision l'est aussi. Il n'y a pas eu photo sur toutes les résolutions : du point de vue des chiffres, il n'y a pas eu de débat »

Le refus du huis-clos



« Nous aimerions démarrer la saison aux alentours du 15 septembre mais nous ne savons pas si ce sera possible. Nous avons décidé que nous ne jouerons pas à huis-clos, sauf cas exceptionnel. Comme pour le rugby, le handball, le volley ou le hockey, nous ne pouvons pas vivre sans public d'un point de vue économique. Émotionnellement non plus. Nous ne savons pas précisément à quelle date nous pourrons vraiment commencer. Si on nous dit qu'on ne peut pas jouer sans public avant le mois de janvier, ce n'est pas possible. Cela a été expliqué aux clubs avec des chiffres à l'appui : il vaut mieux ne pas jouer que de jouer à huis-clos. Si on fait ça, il n'y a plus de ligue à la fin du mois de décembre. Nous l'avons dit très clairement au gouvernement. »

La prime donnée à la saison régulière



« Nous ne savons pas si nous pourrons démarrer la saison aux alentours du 15 septembre et nous ne savons surtout pas si nous pourrons la terminer normalement. Il peut y avoir des clusters, des arrêts momentanés et tout ce que l'on peut imaginer tant qu'il n'y aura pas de vaccins. Nous avons ainsi décidé de prioriser la saison régulière, qu'il fallait absolument la mener au bout. À titre exceptionnel, même si les playoffs sont l'ADN du basket, nous voulons au moins finir la saison régulière de façon à pouvoir produire des montées et des descentes. Et si l'on peut faire des playoffs, évidemment qu'on les fera ! »

Les places européennes



« L'EuroCup est une ligue privée et ils appellent directement les clubs qui les intéressent par dessus la ligue. Pour l'EuroLeague, il n'y a pas de débat puisqu'ils repartent avec les mêmes. Ce qui provoque la frustration de pas mal de clubs, dont Monaco et surtout de Bologne, qui étaient susceptibles de gagner l'EuroCup. Pour ce qui est la BCL, le système est équivalent à celui de l'UEFA : un ranking pour déterminer le nombre de clubs par championnat, et le nom des équipes choisies. Néanmoins, il est impossible de faire la même chose cette année puisque les situations sont différentes partout en Europe. Par conséquent, la BCL a décidé de reconduire les huitièmes de finaliste, dont Dijon, et de se servir du ranking pour le reste. Aujourd'hui, sur les trois dernières années, le meilleur club français est Strasbourg. Enfin, le ranking de la ligue nous autorise à envoyer deux clubs supplémentaires en Ligue des Champions : ils seront choisis sur dossier et ils devront montrer leur intérêt. La BCL doit décider avant le 10 juin. Encore faut-il que les Coupes d'Europe aient lieu... Les deux entités européennes se demandent quand ils pourront commencer et ils établissement même des calendriers pour commencer en janvier, au cas où. »

Concernant l'attribution de ces deux derniers tickets en BCL, Limoges aurait déjà rempli un dossier de candidature selon Matthieu Marot. Respectivement 5e et 6e de Jeep ÉLITE, la JL Bourg et Cholet Basket ont également exprimé leur intérêt. Reste à voir ce que feront des clubs comme Boulogne-Levallois ou Nanterre, pouvant prétendre à l'EuroCup, voire Le Mans dont le ranking sur les trois dernières années pourrait lui permettre à cette fameuse place européenne.

Un ranking... au cas où



« Nous avions envie de nous doter d'un ranking. Sa création a été voté de façon très majoritaire et il sera rétroactif sur trois ans. Un groupe travaillera cet été sur ce qu'il faut mettre dedans : il sera important d'échanger avec les clubs puisqu'une fois que ce sera décidé, on ne pourra pas revenir en arrière. Le ranking n'est pas fait pour s'appliquer systématiquement, il est envisagé comme un outil à notre disposition en cas de besoin de décider d'une qualification éventuelle ou de montées - descentes si nous ne pouvons terminer le championnat. »