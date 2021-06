Saison terminée pour Will Yeguete, Mathias Lessort incertain : Monaco sans pivot pour les playoffs ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

« C'est comme si une équipe de football jouait sans gardien de but. » La tâche de l'AS Monaco est certainement moins insurmontable que cela mais Zvezdan Mitrovic avait la mine complètement désabusée dimanche soir à l'issue de la défaite contre Bourg-en-Bresse (86-94). L'ancien entraîneur de l'ASVEL se projetait surtout sur des playoffs que son équipe, épuisée, pourrait disputer sans pivot.

Éloigné des parquets depuis le 27 mai, dernière victoire en date de la Roca Team (75-52 contre Le Mans), Wilfried Yeguete ne rejouera plus de la saison. Gêné par son genou, les médecins lui ont prescrit un arrêt jusqu'au terme de l'exercice. Une absence de poids dans la raquette, un combattant en moins, surtout que Mathias Lessort, suppléant chez les Bleus, pourrait quitter la Principauté à l'issue de la saison régulière également. Toutefois, le Martiniquais a bien précisé qu'il n'avait pas encore tranché quant à son programme de la fin du mois : réserviste en équipe de France ou à la conquête d'un titre de champion ? « Je n'ai jamais dit que je ne serai pas là au Final Four, je n'ai pas dit que je serai là non plus. C'est ma décision et celle de personne d'autre. Moi-même, je ne sais pas encore ce que je ferai »

« Si on peut redresser la barre prochainement ? On n'aura pas Will Yeguete, on n'aura pas Mathias... Avec qui ? Avec moi en poste 5 ? C'est comme si une équipe de football jouait sans gardien de but. Nous avons des responsabilités, des gens viennent nous voir jouer à la salle et c'est une raison pour fournir des efforts supplémentaires. Alors on fait de notre mieux, mais on va aller jouer les playoffs sans intérieur. Mathias va partir en sélection nationale, la saison de Will est terminée. Regardez combien de joueurs se blessent actuellement... »

Le tout sans oublier Ibrahima Fall Faye, l'un des Monégasques les plus rentables du moment (19 d'évaluation à Roanne ; 12 points, 5 rebonds et 3 interceptions contre Bourg-en-Bresse), lui aussi présélectionné par le Sénégal pour le TQO de Belgrade et donc potentiellement absent.