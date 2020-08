Sans club, Arthur Rozenfeld s'entraîne avec Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

Après une saison 2019/20 passée sous les couleurs de Vichy-Clermont en Pro B, Arthur Rozenfeld (1,78m, 25 ans) est libre de tout contrat et donc, à la recherche d'un club pour le prochain exercice. En attendant, il a rejoint le groupe d'Orléans pour qui l'heure de la reprise a sonné.

Jeune meneur déjà bien expérimenté, Arthur Rozenfeld a évolué en Pro B et en Jeep Élite et en est déjà à son sixième club après l'ASVEL, Boulogne-sur-Mer, Roanne, Chalon-sur-Saône et Bourg-en-Bresse. Lors de la saison 2019/20, il a pris part à 23 rencontres de deuxième division et a apporté 7,8 points à 46,3% de réussite aux tirs dont 38,2% à 3-points, 2 rebonds et 3,4 passes décisives pour 8,9 d'évaluation en 23 minutes de moyenne. Il a également disputé huit matchs de Leaders Cup Pro B.

Aperçu sur le parquet orléanais, Arthur Rozenfeld a retrouvé Germain Castano, coach sous les ordres duquel il a déjà évolué lors de son passage à Boulogne-sur-Mer en 2015/16. Régulier, il avait terminé la saison avec une ligne de statistiques quasiment semblale à celle du dernier exercice. Le jeune meneur se tient prêt, physiquement mais aussi techniquement, pour débuter une nouvelle aventure dans une équipe dont l'identité reste encore inconnue à l'heure actuelle.