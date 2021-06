Sans forcer, l'ASVEL écarte Le Mans pour aller atteindre les demi-finales

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Face à une équipe du Mans privée de cinq joueurs professionnels (Eïto, Soko, Tarpey, Kajami-Keane et Bamforth), l'ASVEL s'est imposée 97-79 lors du dernier quart de finale des phases finales de Jeep ELITE.

Si la partie n'a pas été simple face à des joueurs sarthois sans pression à l'image de Valentin Bigote (25 points à 5/9 à 3-points en 32 minutes) et du jeune Lucas Veraghe (9 points à 3/3, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 14 d'évaluation en 25 minutes), l'équipe de T.J. Parker ne s'est jamais fait peur et a pu dérouler son collectif (27 passes décisives). Elle a même pu enchaîner les dunks de haute volée, souvent conclus par Kevarrius Hayes (15 points à 6/8 en moins de 20 minutes). Paul Lacombe s'est régalé, réalisant probablement son meilleur match de l'année 2021 (19 points à 8/10, 7 rebonds, 3 interceptions, 4 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 33 d'évaluation en moins de 25 minutes).

L'ASVEL, qui va perdre Thomas Heurtel et Moustapha Fall (en plus de Yabusele, Howard et Kahudi) mais retrouvera peut-être Amine Noua, va devoir affronter Strasbourg jeudi soir en demi-finales à Rouen. Strasbourg qui de son côté ne perdra que Jaromir Bohacik. Pas cadeau

