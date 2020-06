Sasa Obradovic : "Cela a été pour moi une décision très difficile de quitter Monaco"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme annoncé jeudi dernier, Sasa Obradovic quitte l'AS Monaco, club qu'il avait rejoint en février 2019. L'entraîneur serbe a décidé d'utiliser l'option qui lui permettait de quitter le club durant l'intersaison 2020 et ce afin de rejoindre son club de coeur, l'Etoile Rouge de Belgrade, où il s'est engagé pour deux saisons plus une troisième optionnelle.

"Cela a été pour moi une décision très difficile de quitter Monaco, mais le challenge proposé par l’Etoile Rouge a fait pencher la balance, entre le fait de disputer l’EuroLeague et de retrouver le club et la ville qui m’ont vu naître au plus haut niveau", a expliqué le technicien de 51 ans sur le site Internet du club de la principauté.

L'ancien meilleur coach de la saison d'EuroCup a tenu à remercier les

"Mon plus grand regret est de ne pas avoir été en mesure de terminer le travail avec la Roca Team. Nous étions partis sur de bonnes bases cette saison pour vivre de grandes choses », dit Sasa Obradovic. « Je voudrais remercier le président, le manager général, le Prince, le Palais et le gouvernement pour avoir fait de mon expérience à Monaco des moments inoubliables. Je voudrais aussi remercier les fans pour avoir fait que je me suis senti à Monaco comme chez moi depuis le début. La salle était petite, mais bien chaude, et j’ai beaucoup apprécié."

L'AS Monaco, entre départs en série et baisse budgetaire annoncée, navigue en eau trouble même si le retour de Zvezdan Mitrovic est de plus en plus évoqué dans les coulisses du basketball européen. Sasa Obradovic a tenu à rester enthousiaste quant à l'avenir de la Roca Team.

"Chaque année, Sergey (Dyadechko, le président) et Oleksiy (Yefimov, le manager général) doivent reconstruire l’équipe car les joueurs prennent généralement beaucoup de valeur à Monaco. Mais ce qui doit donner de la crédibilité au club est le fait que Monaco est toujours resté en haut de l’affiche depuis sa remontée en Pro A/Jeep ELITE, ce qui est un fait remarquable."

De quoi redonner de l'espoir aux supporters monégasques, décidément bien déprimés ces derniers jours ?