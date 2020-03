Sasa Obradovic : "On ne les a pas laissés jouer leur jeu"

Samedi soir, l'AS Monaco a pris seul le fauteuil de leader de Jeep ELITE en s'imposant contre son dauphin, la JDA Dijon, qui avait le même bilan jusqu'ici. C'est une bonne semaine pour la Roca Team qui avait déjà signé une victoire importante mercredi contre Kazan en EuroCup. Même si pour la qualité du basket, on y repassera.

"Je ne peux pas dire que c'était un match plaisant à regarder, a avoué Sasa Obradovic. Le plus important, c'est de l'avoir gagné.On a eu la belle attitude. On a joué dur, on a fait un bon travail en défense. Quand vous laissez jouer cette équipe, elle sait quoi faire. Ils shootent, ils sont physiques... Mais on ne les a pas laissés jouer leur jeu en seconde période."