Sasa Obradovic compte toujours coacher à Monaco en 2020/21

Dans un article de Monaco Matin, Sasa Obradovic (51 ans) a fait savoir qu'il comptait toujours être le coach principal de l'équipe professionnelle de la Roca Team la saison prochaine.

"Au-delà de mes très bonnes relations avec l’ensemble du club, tout le monde peut voir que nous avons fait du bon travail depuis plus d’un an et deux saisons. Le plus important désormais pour la Roca Team est de terminer le travail et cela se traduit par la volonté de remporter le championnat. Par rapport aux supporters qui se sont identifiés à l’équipe, par rapport à mes amis qui sont proches de l’équipe, il serait vraiment difficile pour moi de m’en aller. Je ne laisse pas le doute, je veux vraiment poursuivre ma mission. Je me sens comme à la maison à l’AS Monaco, c’est aussi important pour ma famille et moi-même. Je pense que nous pouvons continuer à construire de belles choses ensemble ."