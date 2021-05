Savo Vucevic (Bourg) après la courte défaite contre Monaco : "On a fait un match énorme"

Mardi soir, la JL Bourg a fait un gros match face au vainqueur de l'EuroCup, la Roca Team de Monaco, mais s'est finalement incliné sur son parquet 74 à 73. En conférence de presse d'après-match, le coach Savo Vucevic s'est exprimé au micro de Radio Scoop sur cette belle performance et ce qui a manqué aux joueurs pour vaincre le leader de Jeep ELITE.

"On ne sait pas gérer les moments importants, et je pense vraiment qu'il y avait faute (sur la dernière action), moi vous savez je ne parle vraiment jamais d'arbitrage. J'ai regardé les vidéos, il y a un joueur qui lève les bras, qui pousse et un joueur ne tombe pas par terre de lui-même donc franchement je suis un peu déçu parce qu'il faut avoir du courage pour siffler une faute comme ça. Il fallait siffler cette faute mais après c'est comme ça.

On a fait un match énorme, magnifique, top. On a fait un match splendide mais juste il manquait de petits détails pour gagner, on les a mis dans la difficulté avec changement de défense, la zone press' tout ça, on les a mis dans un faux rythme. On a fait un magnifique match mais dans les moments plus importants, on n'a pas ce qu'il faut pour gagner un match de ce niveau. Gagner Monaco, il faut quelque chose de plus encore."