Savo Vucevic (Bourg) frustré par l'arbitrage : "Il faut qu'on nous respecte un peu plus"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Dimanche en clôture de la 19e journée, on s'attendait à un gros duel entre l'ASVEL et son voisin de la JL Bourg. Le match aller avait offert un joli spectacle et une courte victoire (82-85) aux champions de France en titre à l'issue d'une rencontre dominée par les locaux. Fatigués et diminués (pas de Charles Kahudi, blessé, ni d'Ismaël Bako, malade) après une rude semaine à Istanbul (deux grosses défaites en EuroLeague), les joueurs de Zvezdan Mitrovic étaient annoncés "prenables" pour les Bressans. Et pourtant, après un début de match en faveur des visiteurs (24-30 après un quart-temps), les Villeurbannais ont dominé de la tête et des épaules (60-40 à la pause !) la rencontre pour s'imposer de 33 points (104-71).

"Je félicite l'ASVEL, ils ont fait un très bon match, avec 40 minutes à leur rythme, a commenté Savo Vucevic au micro de Radio Scoop. Ils ne sont pas pour rien la meilleure équipe française, qui joue l'EuroLeague. Il y a des années qui nous séparent au niveau de l'agressivité. Mais ça on le savait déjà... Quand on perd de 30 points, il vaut mieux fermer sa gueule. Mais moi franchement, je ne veux pas. Quoi qu'il arrive ce (dimanche) soir, l'ASVEL gagne ce match. Peut-être de 5 points, peut-être de 10, peut-être de 20... Je regrette qu'on n'ait pas vu de match ce soir. On était prêt pour ça."

Pour lui, l'arbitrage a fait la différence quand l'ASVEL s'est envolée, lors du deuxième quart-temps.

"23 lancers francs (pour l'ASVEL) au deuxième quart-temps contre une équipe qui ne vous lâche pas une seconde... Nous on était sanctionné et de l'autre côté il n'y avait rien. Cela vient de la qualité de l'ASVEL, bien sûr. J'en veux aux joueurs quand ils démissionnent, mais je veux les comprendre aussi. On avait 9 ou 10 points d'avance au premier quart-temps puis au deuxième ça s'est inversé. Il s'agissait d'un arbitre. Je crois qu'il n'a pas sifflé une faute en notre faveur. Les deux autres, au lieu de le calmer, sont tombés dans ses critères. Il n'y avait plus de match dès le milieu de deuxième quart-temps. C'est difficile de parler de ce match parce qu'on perd de 30 points. A la fois, j'en veux aux joueurs, même dans ces conditions on aurait du montrer un peu plus de caractère, mais je veux aussi un peu les dédouaner. Peut-être qu'on n'est pas capable de jouer ce genre de match. Mais je pense qu'il faut qu'on nous respecte un peu plus. Et dans le deuxième quart-temps, on n'a pas été respecté. Je pense qu'on est une équipe, un club, qui méritent un peu plus. Je regrette qu'il ne nous a pas été permis de montrer une meilleur visage. Le public (dans la salle) méritait ça, tout comme les téléspectateurs. Les protagonistes principaux sur le terrain sont les joueurs, pas les arbitres, les coachs ou qui que se soit d'autre. Voilà, il y a un petit goût amer car nous étions venus ici offrir un spectacle avec deux équipes. Après, que le meilleur gagne. Alors oui on a vu que l'ASVEL est bien meilleure mais au moins on aurait aimé qu'il y ait match."

Pour le vétéran Maxime Courby, pas question de parler d'arbitrage au vu de l'écart final. Il est surtout frustré par la faible résistance des siens. "On aurait du plus les embêter mais on a su le faire que trop peu." Bourg-en-Bresse est sixième de Jeep ELITE avec 12 victoires en 19 matchs.