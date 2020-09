Savo Vucevic à propos de la JL Bourg version 2020/21 : "Peu d'équipes ont cette qualité humaine"

"Ils n'ont rien lâché". Après la victoire de la JL Bourg contre Roanne (80-63) dimanche pour la première journée de Jeep ELITE, l'entraîneur vainqueur Savo Vucevic a voulu souligné la qualité de l'opposition.

"Ils ont un équipe jeune, athlétique. Je savais que ce serait difficile après un match plein à Nanterre. En général ce sont des matchs pièges, surtout au début de la saison. Dans ces circonstances, il fallait s'adapter. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. On a toujours été présents quand il fallait, surtout défensivement au dernier quart-temps. On a manqué de fuidité offensive. On a assuré. On part à Istanbul avec un bagage de confiance suite à ces deux victoires."