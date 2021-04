Savo Vucevic agacé, Germain Castano ravi : "Une belle victoire collective qu'un coach aime bien"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : OLB TV

Orléans, qui a du reconstruire son effectir pour bien terminer cette saison de Jeep ELITE assez particulière, s'est imposé mardi soir 78-70 face à la JL Bourg qui manque de rythme et de régularité en ce moment. Malgré un match serré, l 'OLB l'a emporté, bien aidé par les 20 points, 5 rebonds et 10 passes décisives pour une évaluation de 28 en 36 minutes de Paris Lee. Cinq joueurs de l'équipe de Germain Castano ont terminé à plus de 10 points du côté d'Orléans (Lee, Oniangue, McCall, Fischer et Florimont).

Savo Vucevic : "Une passe, un shoot, pas d'engagement"

Le coach de la JL Bourg Savo Vucevic s'est exprimé à la suite de cette défaite. Il félicite le travail et la victoire d'Orléans et regrette le manque d'implication et de rigueur de ses joueurs. Son équipe a des résultats en dents de scie ces derniers temps. La JL Bourg est toujours sixième du classement avec 14 victoires pour 8 défaites.

"Ils méritent cette victoire, largement. Plus d'envie, plus d'agressivité, plus de jeu en équipe. Nous, ce qui nous arrivent depuis un certain moment c'est une passe un shoot, du non-engagement, pas d'agressivité, à la fin on a essayé un peu mais c'était trop tard. (On était) En retard partout, pas de défense 1 contre 1, donc c'est logique et je félicite encore une fois Orléans. Ils ont joué avec les tripes, avec envie et voilà pendant 40 minutes ça se voyait".

Une victoire collective pour Orléans

De son côté, l'entraîneur vainqueur Germain Castano a félicité ses joueurs pour leur performance et la victoire. Depuis quelques jours, Orléans n'a qu'un but, c'est de finir cette saison de Jeep Elite sur une bonne dynamique et cela passe par cette victoire importante contre le sixième du classement. Surtout après la fin de match tragique contre Nanterre (défaite de 9 points après avoir compté 21 points d'avance à la mi-temps). Tous les joueurs se sont menés à fond pour défendre fort et continuer de pénaliser Bourg.