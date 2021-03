Savo Vucevic va prendre "peut-être un break, mais pas la retraite"

Si Savo Vucevic a évoqué à plusieurs reprises la possibilité de prendre sa retraite à l'issue de la saison 2020-2021, l'annonce de la JL Bourg de ne pas le prolonger après cet exercice a entraîné son démenti à ce niveau. L'entraîneur franco-monténégrin souhaite continuer à exercer sa profession.

"J'ai été dans le basket toute ma vie, rappelle-t-il dans les colonnes de La Voix de l'Ain. Il y aura peut-être un break, mais pas la retraite. J'ai pratiquement toujours eu un petit break après mes départs. C'est bien de prendre un peu de recul et de faire le bilan. Je n'ai jamais cherché un boulot à tout prix. J'ai toujours voulu un endroit où je peux m'exprimer par rapport à mes convictions et ma personnalité. Les coachs ne sont pas faits pour tous les clubs. À Bourg, je ne me suis pas trompé, et eux non plus je pense. La JL, avec Mornar Bar où j'ai commencé, sera toujours mon club de cœur. Je travaille avec mes convictions, sans jamais vouloir plaire à quelqu'un."