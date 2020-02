Scottie Reynolds (Strasbourg) MVP de la 22e journée

Arrivé à Strasbourg en novembre, le meneur de jeu américain Scottie Reynolds avait donné un bel élan à la SIG. Mais depuis la mi-décembre, l'équipe s'était empêtrée dans les problèmes et avait ainsi concédé 13 défaites de rang, toutes compétitions confondues. Samedi soir, l'équipe de Lassi Tuovi est parvenue à y mettre fin, contre le Limoges CSP. Pour cela, il a fallu une prolongation et un grand Scottie Reynolds. L'ancienne star NCAA est sortie de son registre organisateur pour cumuler 34 points à 11/15 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), 5 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions, 5 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 37 d'évaluation en 38 minutes.

"C’était un match très offensif, a-t-il commenté après la rencontre. J’ai 32 ans, je suis « vieux » (rires). Les gens ne pensent pas que j’aime bien courir comme ça, mais justement c’est ce genre de match que j’adore. Les supporters étaient très importants ce (samedi) soir et ils nous ont donné beaucoup d’énergie. On voulait cette victoire pour l’équipe mais aussi pour tous les fans et les gens qui travaillent pour le club. On sait que ce n’est pas juste à propos de nous, c’est par rapport au basket à Strasbourg et la SIGARMY. Je suis vraiment content pour eux.

On a fait des bons matches les deux dernières semaines. On doit s’appuyer sur ces matches pour continuer notre progression. Limoges est une bonne équipe donc on savait qu’ils allaient venir ici pour se battre. On s’est accroché jusqu’au bout, et on a évité de reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Quand tu as une victoire comme ça, et que tu es passé par une période très compliquée avant, tu en sors plus que gagnant. Tu peux vraiment te construire sur cette situation et si ça ne va pas à nouveau tu peux te rassurer en te disant tu es déjà passé par là et tu t’en es sorti. J’espère qu’on ne sera plus dans ce type de situation mais si jamais on a les armes pour y faire face maintenant. Je pense qu’on se crée peu à peu notre identité en tant qu’équipe en étant plus agressif."