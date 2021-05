Sébastien Devos : "On est tombé sur un rouleau-compresseur"

Lundi dernier, le BCM Gravelines-Dunkerque faisait le choix de se séparer de son entraîneur Serge Crecevoeur. En attendant l'arrivée du nouveau coach, John David Jackson, c'est l'assistant Sébastien Devos qui a pris en charge l'équipe sur les deux déplacements à Cholet et Monaco. Deux déplacements soldés par deux défaites. Dans les Mauges, le BCM a perdu 105 à 90. Mais dimanche, les Maritimes ont pris l'eau contre la Roca Team. Ils se sont inclinés 122 à 69. L'écart de 53 points fait de ce revers le troisième le plus large depuis la création de la Ligue Nationale de Basket. Bref, quinzième au classement, le BCM a pris une sacrée claque contre le récent vainqueur de l'EuroCup.

"On savait que ça allait être très difficile, mais je regrette que l’écart soit grimpé si vite sur des choses qu’on avait ciblées, a déclaré Sébastien Devos après la rencontre. Il ne fallait pas leur laisser de deuxième chance au rebond, mais on a complètement explosé dans ce domaine. On est tombé sur un rouleau-compresseur qui nous a proposé une très belle qualité de jeu. Monaco a la culture de la victoire et de l'intensité. Ils ont des joueurs, coach, et staff compris qui sont conditionnés pour avancer, et on l'a vu encore ce soir. C'est un conditionnement à longueur de semaines et d'entraînements qui se renforce aussi de par les victoires. On a joué une équipe d'un très grand niveau basket, avec une énorme intensité et en plus en très grande confiance. Félicitations à eux pour leur superbe victoire européenne."